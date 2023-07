Women in Taliban: थम नहीं रहा तालिबान का महिलाओं को लेकर जुल्म, हुआ नया फरमान जारी; अब इस पर लगा प्रतिबंध

Women in Taliban अफगानिस्तान में महिलाएं पहले से ही शिक्षा और रोजगार समेत अन्य कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। अब तालिबान ने महिलाओं पर और प्रतिबंध लगा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार स्थिति पर सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में एक जरूरी जानकारी दी। गौरतलब है तालिबान शासन ने महिलाओं के कईं अधिकारों को कुचल दिया है।

Women in Taliban: अफगानिस्तान में महिलाओं पर और बढ़ा तालिबान का जुल्म, लगाई और पांबदियां

इस्लामाबाद, एपी। अफगानिस्तान में महिलाएं पहले से ही शिक्षा और रोजगार समेत अन्य कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। अब तालिबान ने महिलाओं पर और प्रतिबंध लगा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार स्थिति पर सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तालिबान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि केवल पुरुषों को ही विशेष चिकित्सा अध्ययन के लिए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले फरवरी में मेडिकल छात्राओं के स्नातक परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई थी। पिछले वर्ष दिसंबर में महिलाओं के विश्वविद्यालयों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस बात के उदाहरण मिले हैं जिनमें महिलाओं के आने-जाने और रोजगार पर पहले ही लगाए गए प्रतिबंध को तालिबान ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। मई के शुरू में अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन के लिए काम करने वाली अफगानिस्तान की दो महिलाओं को साथ में पुरुष साथी या मरहम नहीं होने के कारण तालिबान सुरक्षा बल ने हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया था।

