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'अफगानिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार', तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सीमा-पार हमलों के खिलाफ दी चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:54 PM (IST)

तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान को किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करने का अधिकार है।

तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सीमा-पार हमलों के खिलाफ दी चेतावनी।

तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सीमा-पार हमलों के खिलाफ दी चेतावनी।

HighLights

  1. अफगानिस्तान को अपने क्षेत्र की रक्षा का अधिकार है।

  2. पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा।

  3. संप्रभुता उल्लंघन पर काबुल कड़ी प्रतिक्रिया देगा।

डिजिटल डेस्क, काबुल। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान को किसी भी पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अपने इलाके की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी दी कि अगर उसने अफगानिस्तान के अंदर हमले किए, तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।

मुजाहिद ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि अफगानिस्तान के इलाके का इस्तेमाल चरमपंथी समूह पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए लड़ाकों की भर्ती, ट्रेनिंग और उन्हें हथियार देने के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए आर्टिकल 51 का सहारा लेता है, तो अफगानिस्तान को अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है, और हम ऐसा करेंगे।"

उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी सैन्य कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन होगी और इससे काबुल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। वह पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे।

पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने आरोप लगाया था कि चरमपंथी समूह अफगानिस्तान के इलाके का इस्तेमाल ऐसे लड़ाकों की भर्ती, ट्रेनिंग और उन्हें हथियार देने के लिए कर रहे हैं, जो बाद में पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)