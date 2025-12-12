कोट-पैंट और हैट..., 'लाटसाहब' बनकर निकले चार अफगानी लड़के; तालिबान ने किया गिरफ्तार
अफगानिस्तान में 'पीकी ब्लाइंडर्स' से प्रेरित होकर कोट-पैंट और हैट पहनकर घूम रहे चार युवकों को तालिबान ने हिरासत में लिया। उन पर विदेशी कल्चर को बढ़ावा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान में चार युवक ब्रिटेन की फेमस टेलीविजन सीरिज 'पीकी ब्लाइंडर्स' से प्रेरित होकर उनकी तरह कोट-पैंट और हैट पहनकर 'लाटसाहब' बनकर घूम रहे थे। इसके बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आने के बाद इन युवाओं पर तालिबानी अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है।
CBS NEWS की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबानी अधिकारियों ने इन चारों अफगानी युवाओं पर विदेशी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हिरासत में लिए गए चारों युवाओं का नाम असगर हुसैनाई, जलील याकूबी, अशोर अकबरी और दाउद रासा है। इनकी उम्र 20 साल के करीब है।
हिरासत में लिए गए चारों युवक हेरात टाउनशिप में ट्रेंच कोट और फ्लैट कैप पहनकर घूमने के लिए जाने जाते थे। इनको अक्सर जिब्राइल टाउनशिप की सड़कों पर घूमते देखा जाता था। जिसे पहले हिरासत में लिया गया और बाद में समझा-बुझाकर रिहा कर दिया गया।
कपड़ों को लेकर तालिबान सख्त
एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबानी मंत्रालय के प्रवक्ता सैफ-उर-इस्लाम खैबर ने कहा कि तालिबान किसी भी पश्चिमी, आधुनिक या मीडिया से प्रेरित चीज को अनुचित या गैर-इस्लामिक के रूप में देखता है। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान सख्त धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करता है, खासकर जब कपड़ों की बात आती है।
इन चारों को फिल्म अभिनेताओं की नकल करने और अफगान मूल्यों के खिलाफ जाने वाले तौर-तरीकों को दिखाने के लिए हिरासत में लिया गया था। जिसे ऐसे कपड़े ना पहने की चेतावनी देने के बाद रिहा किया गया।
मंत्रालय के प्रवक्ता सैफ-उर-इस्लाम खैबर ने सीबीएस न्यूज को बताया कि चारों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें बुलाया गया, सलाह दी गई और रिहा कर दिया गया।
