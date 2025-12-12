कोट-पैंट और हैट..., 'लाटसाहब' बनकर निकले चार अफगानी लड़के; तालिबान ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान में चार युवक ब्रिटेन की फेमस टेलीविजन सीरिज 'पीकी ब्लाइंडर्स' से प्रेरित होकर उनकी तरह कोट-पैंट और हैट पहनकर 'लाटसाहब' बनकर घूम रहे थे। इसके बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आने के बाद इन युवाओं पर तालिबानी अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है।

CBS NEWS की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबानी अधिकारियों ने इन चारों अफगानी युवाओं पर विदेशी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हिरासत में लिए गए चारों युवाओं का नाम असगर हुसैनाई, जलील याकूबी, अशोर अकबरी और दाउद रासा है। इनकी उम्र 20 साल के करीब है।

हिरासत में लिए गए चारों युवक हेरात टाउनशिप में ट्रेंच कोट और फ्लैट कैप पहनकर घूमने के लिए जाने जाते थे। इनको अक्सर जिब्राइल टाउनशिप की सड़कों पर घूमते देखा जाता था। जिसे पहले हिरासत में लिया गया और बाद में समझा-बुझाकर रिहा कर दिया गया।