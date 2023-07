Afghanistan: तालिबान का नया फरमान, काबुल में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर लगाया प्रतिबंध; लाइसेंस भी किया रद

तालिबान ने अपने एक मौखिक फरमान में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगा दिया है। काबुल नगर पालिका को नए फरमान को लागू करने और महिलाओं के ब्यूटी सैलून के लाइसेंस रद करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं के स्कूल-कालेज जाने और उनके गैर सरकारी संगठनों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया था।

तालिबान ने काबुल में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगाया

काबुल, एएनआई। तालिबान ने एक नए मौखिक फरमान में काबुल और देश भर के अन्य प्रांतों में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के वाइस एंड सदाचार मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद आकिफ महाजर ने टोलो न्यूज को यह जानकारी दी।। टोलो न्यूज काबुल से प्रसारित होने वाला एक अफगान समाचार चैनल है। महिलाओं के ब्यूटी सैलून के लाइसेंस रद करने का आदेश तालिबान के वाइस एंड सदाचार मंत्रालय ने काबुल नगर पालिका को तालिबान नेता के नए फरमान को लागू करने और महिलाओं के ब्यूटी सैलून के लाइसेंस रद करने का भी आदेश दिया। मेकअप आर्टिस्ट रेहान मुबारिज ने कहा, पुरुष बेरोजगार हैं। जब पुरुष अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते तो महिलाओं को रोटी की तलाश में ब्यूटी सैलून में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उन्हें वहां प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ''हमें भूखा मर जाना चाहिए'' एक मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, "अगर (परिवार के) पुरुषों के पास नौकरी होगी तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हमें भूखा मर जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि हम मर जाएं।" ऐसा तब हुआ है, जब इस्लामिक अमीरात (अफगानिस्तान) ने लड़कियों और महिलाओं को स्कूलों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों में काम करने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे पार्क, सिनेमा और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काबुल निवासी अब्दुल खबीर ने कहा, सरकार को इसके लिए एक रूपरेखा बनानी चाहिए। रूपरेखा इस तरह होनी चाहिए कि न तो इस्लाम को नुकसान हो और न ही देश को। तालिबान द्वारा अफगान लड़कियों और महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। तालिबान के इस फरमान की जमकर आलोचना हो रही है।

Edited By: Achyut Kumar