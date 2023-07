ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा- देश के आसपास 30 चीनी सैन्य विमानों का चला पता

China-Taiwan Conflict चीन ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से वार्षिक सैन्य अभ्यास से पहले दो दिनों में ताइवान की ओर नौसेना के जहाज लड़ाकू जेट और बमवर्षक सहित युद्धक विमानों का एक बड़ा समूह ताइवान की ओर भेजने वाला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास 38 युद्धक विमान और 9 नौसेना जहाज भेजे।

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन को लेकर किया बड़ा खुलासा

ताइपे, एजेंसी। चीन ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से वार्षिक सैन्य अभ्यास से पहले, दो दिनों में ताइवान की ओर नौसेना के जहाज, लड़ाकू जेट और बमवर्षक सहित युद्धक विमानों का एक बड़ा समूह ताइवान की ओर भेजने वाला है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार सुबह 6 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे के बीच ताइवान के आसपास 38 युद्धक विमान और 9 नौसेना जहाज भेजे।

Edited By: Babli Kumari