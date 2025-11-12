ताइवान ने तूफान फंग-वोंग का हाई अलर्ट, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया
तूफान फंग-वोंग से पहले ताइवान ने मंगलवार को संवेदनशील क्षेत्रों से तीन हजार से अधिक लोगों को निकाला और स्कूलों और कार्यालयों को बंद कर दिया। फंग-वोंग ने फिलीपींस में 25 लोगों की जान ले ली और 14 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया।
फंग-वोंग को पहले एक तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन ताइवान के पास पहुंचने के साथ इसकी तीव्रता कम हो रही है। उम्मीद है कि यह बुधवार दोपहर या शाम को दक्षिण-पश्चिमी बंदरगाह शहर काऊशुंग के पास पहुंचेगा।
ताइवान की मौसम एजेंसी ने बताया कि मंगलवार सुबह तूफान की अधिकतम गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 137 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बुधवार शाम या गुरुवार तड़के पूरे द्वीप में फैलकर उत्तर-पूर्वी दिशा से निकल जाने की आशंका है।
