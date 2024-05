ताइवान में घुसे चीनी फाइटर... 21 सैन्य विमान समेत 11 नौसैनिक ने लगाए चारों ओर चक्कर; बढ़ा तनाव

ताइवान के MND ने सोशल मीडिया X पर शेयर कर लिखा, 'ताइवान के आसपास 21 PLA विमान, 11 PLAN जहाज और 4 CCG जहाज आज सुबह 6 बजे तक देखे गए। इसमें से 10 विमान ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी ADIZ में घुस गए। ROC सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और गतिविधियों के जवाब में CAP विमान, नौसेना के जहाज और तटीय मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया गया है।'

इससे पहले शनिवार को ताइवान के आस-पास सात चीनी सैन्य विमान और 10 चीनी नौसैनिक जहाजों को देखा गया था। इसमें सात पीएलए विमान, 14 पीएलएएन जहाज और चार चीन तटरक्षक (सीसीजी) जहाज शामिल थे।बता दें कि ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों बाद, चीन ने गुरुवार को दो दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया था।

21 PLA aircraft, 11 PLAN vessels, and 4 CCG vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 10 of the aircraft entered Taiwan's southwestern and southeastern ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/iHvg4LUTft— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) May 27, 2024