स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों पर मंडराया अस्तित्व का संकट, रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला खुलासा

डि़जिटल डेस्क, लंदन। स्विस शोधकर्ताओं ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर का लगभग पांचवां हिस्सा कम हो गया है, जो स्पष्ट प्रमाण है कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है।

अकेले 2026 में स्विट्जरलैंड की पांच प्रतिशत से अधिक बर्फ गायब हो गई, क्योंकि कम बर्फबारी वाली सर्दियों के बाद भीषण गर्मी की लहरें आईं। उन्होंने कहा कि कई छोटे ग्लेशियर पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुके हैं।