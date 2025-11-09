कालमेगी की तबाही के बाद अब फिलीपींस में सुपर तूफान फंग वोंग ने दी दस्तक, आपातकाल की घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिलीपींस में पिछले हफ्ते आए तूफान कालमेगी से अभी लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि अब सुपर तूफान फंग वोंग ने दस्तक दे दी है। फंग वोंग रविवार को फिलीपींस के उत्तरपूर्वी तट पर पहुंचा, जहां दो लोगों की मौत हो गई। दस लाख से अधिक लोगों को बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा है।

फंग वोंग रविवार रात को आरोरा प्रांत के दीनालुंगन शहर पहुंचा, जिसके बाद पूरे दिन पूर्वोत्तर फिलीपींस प्रांतों में भयंकर बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं। इनमें 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कालमेगी से हुई व्यापक तबाही और फंग वोंग से होने वाली संभावित आपदा के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है।

कालमेगी की चपेट में आकर 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। कैटंडुआनेस के आपदा-शमन अधिकारी राबर्टो मोंटेरोला ने बताया, ''बारिश और हवा इतनी तेज थी कि दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी।'' सुपर तूफान को देखते हुए कई इलाकों को खाली करने की सलाह दी गई है। उच्च जोखिम वाले गांवों से दस लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है। फिलीपींस ने कालमेगी में हुई तबाही के बाद अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग नहीं की है, लेकिन अमेरिका और जापान सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं।