सूडान में सोने की खदान ढहने से 11 लोगों की मौत, 30 घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सूडान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक सोने की खदान ढहने से 11 खनिकों की मौत हो गई और 30 घायल ...और पढ़ें
HighLights
सूडान के उत्तर-पूर्वी में सोने की एक खदान ढह गई।
हादसे में 11 खनिकों की मौत, 30 लोग घायल हुए।
मलबे में दबे लोगों की तलाश और बचाव कार्य जारी।
डिजिटल डेस्क, खार्तूम। सूडान के उत्तर-पूर्वी में सोने की एक खदान ढह गई। जिसमें कम से कम 11 खनिकों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। सरकारी अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश अभी जारी है।
हादसे में 11 लोगों की मौत, 30 घायल
सरकारी कंपनी 'सूडानी मिनरल रिसोर्सेज कंपनी के एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, 'रविवार तक 11 शव बरामद किए गए हैं और 30 लोगों को बचाया गया है।' अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'लापता लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी।
'कंपनी ने एक बयान में खदान ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया, लेकिन हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
हफ्तेभर में लगातार दूसरी घटना
एक हफ्ते के अंदर सूडान में अनौपचारिक सोने की खदान ढहने की ये दूसरी घटना है। पिछले रविवार को देश के पश्चिमी हिस्से में सोने के एक और खदान की कई सुरंगे ढहने से कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई थी।
यह इलाका पैरामिलट्री 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' के नियंत्रण में है, जो तीन साल से ज्यादा समय से सूडानी सेना से लड़ रही है। उस इलाके में काम करने वाले अब्दालहाय खारीफ अबाकर ने मामले की जानकारी दी और कहा,'उत्तर पूर्वी रेड सी राज्य के दूर-दराज इलाके ओनी में खदान ढहने की घटना शनिवार रात हुई थी।
सुरक्षा में चूक के कारण हादसा
सोना पैदा करने वाले देश सूडान में खदान ढहने से मौत के पीछे का मुख्य कारण सुरक्षा मानकों का बड़े पैमाने में पालन नहीं होना है।
2023 से यु्द्ध की स्थिति में सूडान
अप्रैल 2023 में सूडान में RSF और सूडानी सेना के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद देश पूर्ण युद्ध की स्थिति में आ गया है। एक निगरानी समूह 'आर्म्ड कॉन्फिलक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा' के अनुसार, इस संघर्ष में कम से कम 59,000 लोग मारे गए हैं।
सहायता संगठनों का कहना है कि यह आंकड़ा कम करके बताया गया है और वास्तविक संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है।
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