सूडान में सोने की खदान ढहने से 11 लोगों की मौत, 30 घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क, खार्तूम। सूडान के उत्तर-पूर्वी में सोने की एक खदान ढह गई। जिसमें कम से कम 11 खनिकों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। सरकारी अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश अभी जारी है।

हादसे में 11 लोगों की मौत, 30 घायल सरकारी कंपनी 'सूडानी मिनरल रिसोर्सेज कंपनी के एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, 'रविवार तक 11 शव बरामद किए गए हैं और 30 लोगों को बचाया गया है।' अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'लापता लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी।

'कंपनी ने एक बयान में खदान ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया, लेकिन हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हफ्तेभर में लगातार दूसरी घटना एक हफ्ते के अंदर सूडान में अनौपचारिक सोने की खदान ढहने की ये दूसरी घटना है। पिछले रविवार को देश के पश्चिमी हिस्से में सोने के एक और खदान की कई सुरंगे ढहने से कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई थी।

यह इलाका पैरामिलट्री 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' के नियंत्रण में है, जो तीन साल से ज्यादा समय से सूडानी सेना से लड़ रही है। उस इलाके में काम करने वाले अब्दालहाय खारीफ अबाकर ने मामले की जानकारी दी और कहा,'उत्तर पूर्वी रेड सी राज्य के दूर-दराज इलाके ओनी में खदान ढहने की घटना शनिवार रात हुई थी।