साउथ कोरिया के सुपरमार्केट में चाकूबाजी, 8 लोग घायल; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सियोल। साउथ कोरिया के इंचियोन शहर में एक सुपरमार्केट में चाकूबाजी की घटना हुई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सुपरमार्केट में चाकूबाजी की घटना में 8 लोग घायल हो गए। जिसमें एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आया।

संदिग्ध आरोपी को किया गिरफ्तार पुलिस के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी देते हुए कहा कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने एक संदिग्ध पुरूष को गिरफ्तार किया और हमले के मकसद और हालात की जांच की जा रही है।

बता दें सियोल के पश्चिम में इंचियोन है जो साउथ कोरिया के मुख्य एयरपोर्ट का घर है और यह सियोल के बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा है। 2023 में हुए हमलों से हिल गया था साउथ कोरिया 2023 में साउथ कोरिया में चाकूबाजी की कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे देश में हड़कंप मच गया था। इन घटनाओं में ऐसे हमले भी शामिल थे जिनमें कई लोग मारे गए और घायल हुए थे।