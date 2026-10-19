दक्षिण कोरिया में बदलते पारिवारिक रुझान, जन्मदर में गिरावट के बीच बच्चों की गाड़ियों से ज्यादा बिक रहे पेट स्टॉलर्स

डिजिटल डेस्क, सियोल। दक्षिण कोरिया में गिरती जन्मदर लोगों के खरीदारी व्यवहार को बदल रही है, जहां परिवारों में पालतू जानवरों की जगह लगातार बढ़ती जा रही है।

ऑनलाइन मार्केटप्लेस 'जीमार्केट' के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में जनवरी से सितंबर के बीच, स्ट्रॉलर की कुल बिक्री में 58 प्रतिशत हिस्सेदारी पालतू जानवरों की गाड़ियों (पेट स्ट्रेलर्स) की रही, जबकि बच्चों की गाड़ियों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत थी।

दक्षिण कोरिया का जनसांख्यिकीय संकट एक ऐसी जगह दिखाई दे रहा है, जहां इसकी उम्मीद नहीं की जाती थी। जैसे-जैसे बच्चों का जन्म कम हो रहा है, पालतू जानवरों की गाड़ियां लोकप्रिय होती जा रही हैं। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस में से एक पर, ये पारंपरिक बेबी स्ट्रॉलर्स के भी आगे निकल गई हैं।

यह रुझान उन परिवारों की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जो लगातार कम प्रजनन दर, बढ़ती उम्र की आबादी और शादी तथा माता-पिता बनने को लेकर बदलती सोच जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पालतू जानवरों की गाड़ियों ने ली बढ़त जीमार्केट के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के पहले 9 महीनों में स्ट्रॉलर की कुल बिक्री में पालतू जानवरों की गाड़ियों की हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। पालतू जानवरों की गाड़ियां: स्ट्रॉलर की कुल बिक्री का 58 प्रतिशत

बच्चों की गाड़ियां: स्ट्रॉलर की कुल बिक्री का 42 प्रतिशत

समय-सीमा: जनवरी से सितंबर 2024

स्रोत: जीमार्केट (दक्षिण कोरिया का एक प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस ) ये आंकड़े बताते हैं कि पालतू जानवरों से जुड़े उत्पाद लोगों के खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि, ये आंकड़े केवल एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस की बिक्री को दर्शाते हैं और पूरे स्ट्रॉलर बाजार की स्थिति को पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं।

पालतू जानवर इतने महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहे हैं? दक्षिण कोरिया में कम जन्म दर एक बड़ी जनसांख्यिकीय चिंता बन गई है। आवास, बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बढ़ती लागत, साथ ही काम का भारी दबाव और समाज की बदलती अपेक्षाओं ने कई युवाओं के लिए बच्चों का पालन-पोषण करना एक चुनौतीपूर्ण काम बना दिया है।

वहीं दूसरी ओर, पालतू जानवरों को अब परिवार के सदस्यों की तरह माना जाने लगा है। पालतू जानवरों के मालिकों के लिए, स्ट्रॉलर्स यात्रा करते समय, खरीदारी करते समय या अपने जानवरों को बाहर ले जाते समय काफी सुविधाजनक होते हैं, खासकर छोटे, बूढ़े या कम चलने-फिरने वाले जानवरों के लिए।

बदलती जीवनशैली का एक संकेत पालतू जानवरों की गाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता परिवारों के खर्च करने के तरीकों में आए एक बड़े बदलाव को दर्शाती है, जहां पालतू जानवरों पर किया जाने वाला खर्च अब अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।