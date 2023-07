South Korea: मूसलधार बारिश के बीच दक्षिण कोरिया में मची तबाही, भूस्खलन और बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित

South Korea Weather Update दक्षिणी कोरिया में मूसलधार बारिश से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रविवार को बाढ़ और भूस्खलन में फंसने के कारण मृतकों की संख्या 31 हो गई है। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। देश की सरकारी और निजी संपत्ति को भी बाढ़ के कारण भारी नुकसान पहुंचा है।

बाढ़ और भूस्खलन से साउथ कोरिया में मची तबाही

साउथ कोरिया, ऑनलाइन डेस्क। दक्षिण कोरिया में पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। देश में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते शनिवार को मरने वालों की संख्या सात थी, जो अब 31 हो चुकी है। लगातार रेस्क्यू टीम लापता लोगों को बचाने में जुटी हुई है और कई जगह मलबे से शवों को निकालने का काम जारी है। 9 जुलाई से लगातार हो रही भारी बारिश दक्षिण कोरिया में 9 जुलाई से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे इलाके में काफी तबाही मची हुई है। पिछले कुछ दिनों में 27,260 घरों में बिजली कट गई है और साथ ही, बाढ़ आने से कई लोगों के तो घर ही बर्बाद हो गए हैं। देश की मौसम एजेंसी के मुताबिक, कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी, जिससे और अधिक नुकसान होने की आशंका है। इस आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री हान डक-सू ने आपदा से निपटने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन जुटाने के आदेश दिए हैं। लगातार बढ़ रही मृतकों की संख्या इस भारी बारिश की तबाही के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तरी ग्योंगसांग में हुई हैं, जहां भूस्खलन और मकान ढहने से 16 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण चुंगचेओंग प्रांत ने चार अन्य लोगों की मौत की जानकारी दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अभी हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पूरे देश में भारी नुकसान हुआ है और जानमाल दोनों को काफी क्षति पहुंची है। संपत्तियों को हुआ भारी नुकसान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लगभग 59 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 18 ऐसे सड़कों के नष्ट होने की जानकारी शामिल है। इस बीच निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 80 मामले सामने आए हैं। देशभर के 13 शहरों और काउंटियों में बिजली कटौती की सूचना मिली है। उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत के मुंगयोंग, येओंगजू और येचिओन में 8,300 से अधिक घरों में अभी भी बिजली नहीं है।

