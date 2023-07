South Korea: दक्षिण कोरिया में भारी बारिश का कहर, बाढ़ से अब तक 39 की मौत; राहत-बचाव कार्य जारी

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इस बीच राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने कई दिनों की मूसलाधार बारिश से हुई तबाही से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करने का सोमवार को आदेश जारी किया।

राहत-बचाव कार्य के बीच एक जलमग्न अंडरपास से एक दर्जन मृत लोग पाए गए हैं। आंतरिक मंत्रालय ने भी नौ लोगों के लापता होने और 34 के घायल होने की सूचना दी है। 13 जुलाई से देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है।

12 मौतें केंद्रीय शहर चेओंगजू में एक सुरंग में हुईं, जहां पास की नदी का तटबंध ढह जाने के बाद शनिवार को अचानक आई बाढ़ में एक बस सहित लगभग 16 वाहन बह गए। वहीं, नौ अन्य घायल हो गये। राष्ट्रपति यून ने आपदा प्रतिक्रिया पर एक इंट्रा-एजेंसी बैठक बुलाई और अधिकारियों से पीड़ितों को बचाने के लिए अधिकतम प्रयास करने का आह्वान किया।

