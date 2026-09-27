Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केपटाउन में सामूहिक गोलीबारी, 27 लोगों की मौत और 26 घायल

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Published: Sun, 27 Sep 2026 07:47 PM (IST)

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केपटाउन में हुई दो अलग-अलग सामूहिक गोलीबारी में कुल 27 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हुए।

जोहान्सबर्ग और केपटाउन में सामूहिक गोलीबारी (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

जोहान्सबर्ग और केपटाउन में सामूहिक गोलीबारी (यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।)

HighLights

  1. जोहान्सबर्ग के वेडेला टाउनशिप में 17 लोगों की मौत हुई।

  2. केपटाउन के ल्वांडले में एक दुकान पर 10 लोग मारे गए।

  3. पुलिस दोनों सामूहिक गोलीबारी के संदिग्धों की तलाश कर रही है।

डिजिटल डेस्क, केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका के दो सबसे बड़े शहरों के पास हुई दो अलग-अलग सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई।

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा ने कहा कि शनिवार रात जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में वेडेला टाउनशिप में आठ संदिग्धों द्वारा एके-47 राइफलों और पिस्तौल से एक बार पर गोलीबारी की गई, जिसमें 17 लोग मारे गए। इस हमले में कम से कम 15 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं।

पुलिस ने कहा कि रविवार को सुबह लगभग एक बजे केपटाउन के पास ल्वांडले में एक दुकान पर सामूहिक गोलीबारी में दस लोग मारे गए। उस गोलीबारी में 11 अन्य लोग भी घायल हुए।

पुलिस इस मामले में कई संदिग्धों की तलाश कर रही है, हालांकि उन्होंने सटीक संख्या नहीं बताई। ये दोनों गोलीबारी उस समय हुई हैं जब पूर्वी तट के शहर डर्बन में एक घर की पार्टी में तीन बंदूकधारियों की सामूहिक गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई।

इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इन मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)