पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खान-ए-कलात के बेटे का अपहरण, वाहन रोककर दिया गया घटना को अंजाम

पीटीआई, कराची। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खान-ए-कलात सुलेमान खान दाऊद के बेटे प्रिंस मुहम्मद खान अहमदजई का तीन सुरक्षाकर्मियों के साथ अपहरण कर लिया गया।

क्वेटा स्थित पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोमवार रात खुजदार से कलात जाते समय राजमार्ग पर हथियारबंद लोगों ने प्रिंस अहमदजई के वाहन को रोक लिया।

इसके बाद हमलावर उन्हें और उनके साथ यात्रा कर रहे तीन बंदूकधारियों को अज्ञात स्थान पर ले गए। पुलिस अपहरण के मामले की जांच कर रही है। खान-ए-कलात बलूचिस्तान के पूर्व कलात रियासत के शासकों की ऐतिहासिक उपाधि है। वर्तमान खान सुलेमान दाऊद ब्रिटेन में रहते हैं।