Poland Plane Crash: पोलैंड में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पांच की मौत; कई लोग हुए घायल

Poland Plane Crash: पोलैंड में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पांच की मौत (फाइल फोटो)

वारसॉ, एजेंसी। पोलैंड में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एक छोटा विमान वारसॉ के पास हवाई क्षेत्र में एक हैंगर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री एडम निडजिल्स्की ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कम से कम सात लोग घायल हुए हैं और पांच की मौत हो गई है। पांच लोगों की हुई हादसे में मौत एडम निडजिल्स्की ने कहा कि चार हेलीकॉप्टर और 10 एम्बुलेंस वारसॉ से 47 किलोमीटर दूर स्थित चिरसिन्नो गांव में दुर्घटना स्थल पर भेजे गए हैं। वहीं, स्थानीय अग्निशमन विभाग ने कहा कि यह घटना क्रिसिनो के हवाई क्षेत्र में हुई है। हादसे से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें विमान का पिछला हिस्सा हैंगर से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ सेसना 208 विमान समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा संपर्क किए जाने पर स्थानीय पुलिस प्रवक्ता जोआना वीलोचा ने कहा कि दुर्घटना के बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया था। पोलिश मीडिया ने कहा कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह सेसना 208 था। समाचार एजेंसी ने अग्निशमन विभाग की प्रवक्ता मोनिका ने कहा कि विमान दुर्घटना के लिए मौसम एक संभावित कारण हो सकता है।

