Video: हेलीकॉप्टर से कूदने से पहले ही खुला स्काईडाइवर का पैराशूट, 15 हजार फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रहा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:07 AM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया में एक स्काईडाइवर के साथ बड़ा हादसा हुआ। स्काईडाइविंग के दौरान कूदने से पहले ही उसका पैराशूट खुल गया। जिसके कारण वह 15000 फीट की ऊंचाई पर ह ...और पढ़ें

    स्काईडाइविंग के दौरान हवा में लटका स्काईडाइवर (स्क्रीनग्रैब- youtube/atsb)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान भयानक हादसा हुआ। यहां विमान से छलांग लगाने से ठीक पहले स्काईडाइवर का पैराशूट गलती से खुल गया, इससे वह विमान के पिछले हिस्से में अटककर हवा में लटका रह गया। वहीं, उसके एक झटके में कैमरामैन भी विमान से गिर गया।

    दरअसल, यह घटना सितंबर की बताई जा रही है। लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। रिवहन सुरक्षा निगरानी संस्था द्वारा की गई जांच के बाद ही इसका खुलासा हुआ है। जिसका वीडियो अधिकारियों ने जारी किया है। यह स्टंट केर्न्स के दक्षिण (साउथ ऑफ केर्न्स) में किया गया था। हालांकि, इस घटना में कैमरामैन और स्काईडाइवर दोनों सुरक्षित बच गए।

    स्टंट शुरू होने से पहले हुई घटना

    स्काईडाइवर्स का यह ग्रुप 15,000 फीट (4,600 मीटर) की ऊंचाई पर 16 पैराशूटिस्टों की मदद से हवा में एक विशेष फॉर्मेशन बनाने वाला था। लेकिन स्टंट शुरू होने से पहले जैसे ही पहला स्काईडाइवर गेट के पास पहुंचा, कुछ सकेंड के भीतर ही यह घटना हुई और उनकी पूरी योजना तहस-नहस हो गई।

    वीडियो आया साामने

    ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने इस हादसे का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि कैसे विमान में जब स्काईडाइवर्स ग्रुप का पहला मेंबर गेट के पास आता है तो उसका रिजर्व पैराशूट विमान के विंग फ्लैप में फंसकर खुल गया। इस दौरान स्काईडाइवर को जोर का झटका लगा। वह जहाज के पिछले हिस्से में फंस गया और वह जहाज के पिछले हिस्से में फंस गया और हजारों मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटका रह गया।

     

    ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि विमान के विंग फ्लैप में हैंडल फंस जाने के बाद प्रतिभागी का रिजर्व पैराशूट सक्रिय हो गया। जैसे ही नारंगी रंग का रिजर्व पैराशूट विमान की पूंछ के चारों ओर लिपटा, कूदने वाला व्यक्ति पीछे की ओर उछल गया- उसके पैर विमान से टकरा गए। इसके बाद पैराशूटिस्ट ने अपना मुख्य पैराशूट खोला और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया।