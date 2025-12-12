Video: हेलीकॉप्टर से कूदने से पहले ही खुला स्काईडाइवर का पैराशूट, 15 हजार फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग के दौरान भयानक हादसा हुआ। यहां विमान से छलांग लगाने से ठीक पहले स्काईडाइवर का पैराशूट गलती से खुल गया, इससे वह विमान के पिछले हिस्से में अटककर हवा में लटका रह गया। वहीं, उसके एक झटके में कैमरामैन भी विमान से गिर गया।

दरअसल, यह घटना सितंबर की बताई जा रही है। लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। रिवहन सुरक्षा निगरानी संस्था द्वारा की गई जांच के बाद ही इसका खुलासा हुआ है। जिसका वीडियो अधिकारियों ने जारी किया है। यह स्टंट केर्न्स के दक्षिण (साउथ ऑफ केर्न्स) में किया गया था। हालांकि, इस घटना में कैमरामैन और स्काईडाइवर दोनों सुरक्षित बच गए।

स्टंट शुरू होने से पहले हुई घटना स्काईडाइवर्स का यह ग्रुप 15,000 फीट (4,600 मीटर) की ऊंचाई पर 16 पैराशूटिस्टों की मदद से हवा में एक विशेष फॉर्मेशन बनाने वाला था। लेकिन स्टंट शुरू होने से पहले जैसे ही पहला स्काईडाइवर गेट के पास पहुंचा, कुछ सकेंड के भीतर ही यह घटना हुई और उनकी पूरी योजना तहस-नहस हो गई।