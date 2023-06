सऊदी अरब में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर हुई गोलीबारी, गार्ड और हमलावर की मौत

रियाद (सऊदी अरब), एजेंसी। जेद्दा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास भवन के पास हथियारों से लैस एक व्यक्ति ने सऊदी अरब के सुरक्षा अधिकारियों के साथ गोलीबारी की, जिसमें बंदूकधारी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को दी।

