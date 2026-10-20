'मैं डरती नहीं हूं, वापस जाना मेरी जिम्मेदारी'; दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को फिर से कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले, मार डाले या उन पर अत्याचार करे।

वॉशिंगटन में सेंटर फॉर यूएस-बांग्लादेश रिलेशंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होते हुए हसीना ने कहा कि बांग्लादेश लौटना उनकी जिम्मेदारी है। 'मैं जानती हूं कि मेरी हत्या हो सकती है' हसीना ने कहा, "मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाऊंगी, मुझे डर नहीं है। मुझे पता है कि वे मुझे मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और मुझ पर अत्याचार कर सकते हैं।"

5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण सत्ता से हटने के बाद से अवामी लीग की प्रमुख भारत में रह रही हैं। उन्होंने जुलाई में दिए गए साक्षात्कारों के दौरान दिसंबर में वापस लौटने की योजना बताई थी और सत्ता से हटाए जाने की दूसरी बरसी पर उन्होंने फिर से यही बात दोहराई।

हसीना ने बीएनपी पर साधा निशाना हसीना ने USAID की फंडिंग रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने दावा किया कि इससे पैसा गलत हाथों में जाने से रुकेगा। उन्होंने कहा, "उनकी वजह से फंड गलत हाथों में नहीं जा रहा है।"