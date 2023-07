इटली के नेपल्स में इमारत ढहने से बड़ा हादसा, कई लोग फंसे; 3 को सुरक्षित निकाला गया बाहर

इटली के तीसरे सबसे बड़े शहर नेपल्स में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। नेपल्स के समुद्र तटीय उपनगर में एक तीन मंजिला इमारत ढह गया जिसमें कई लोग दब गए। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मलबे में दबे कम से कम दो लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है और बचाव दल फंसे हुए अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए तलाशी अभियान चला रहे है।

इटली के नेपल्स में इमारत ढहने से बड़ा हादसा, कई लोग फंसे। फोटो- रायटर।

Your browser does not support the audio element.

रोम, एपी। इटली के तीसरे सबसे बड़े शहर नेपल्स में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। नेपल्स के समुद्र तटीय उपनगर में एक तीन मंजिला इमारत ढह गया, जिसमें कई लोग दब गए। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मलबे में दबे कम से कम दो लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है और बचाव दल फंसे हुए अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए तलाशी अभियान चला रहे है। बचाव दल चला रहा तलाशी अभियान देश के राष्ट्रीय अग्निशामक दल के प्रवक्ता लुका कैरी ने कहा कि इस हादसे में फिलहाल लोगों के लापता होने के कोई संकेत नहीं है। फिर भी बचाव दल इस मलबे को हटा रहे हैं ताकि, अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। देश के सरकारी प्रसारक ने कहा कि इस हादसे में तीसरे एक अन्य व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सरकारी टीवी के मुताबिक, इस इमारत में कुल पांच परिवार रह रहे थे। अग्निशमन विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी राय के मुताबिक, इस हादसे में जीवित बचे लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इमारत जिस समय गिरी उस दौरान उसमें और आसपास कितने लोग रहे थे। घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने ट्वीट कर बताया कि इमारत ढहने पर लोगों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित कुत्ते बचाव टीमों के साथ काम कर रहे हैं।

Edited By: Sonu Gupta