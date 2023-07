नेपाल में 100 किलो सोना तस्करी मामले में भारतवंशी समेत सात आरोपितों को किया गया गिरफ्तार

सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रवक्ता राजेंद्र खड़का ने बताया कि पुलिस ने मामले में भारतवंशी थाप्टेन त्सेीग एक टैक्सी चालक राजेंद्र राय रामकुमार भुजेल दिलीप भुजेल हरका राज राय को गिरफ्तार किया। मामले में गुरुवार दोपहर पुलिस ने फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहे रहे चीनी नागरिक लिंगचुआन को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया।

एसएसपी ने बताया कि जब्त धातु के सही वजन के लिए जल्द ही नेपाल राष्ट्र बैंक ले जाया जाएगा।

Your browser does not support the audio element.