'सऊदी अरब ने खारिज नहीं किया परमाणु हथियार बनाने का विकल्प', अमेरिकी रिपोर्ट में दावा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। सऊदी अरब ने भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने का विकल्प खुला रखा है। अमेरिकी कांग्रेस को खुफिया जानकारी का एक गोपनीय आकलन मिला है। इसमें चेतावनी दी गई है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार विकसित करने से जुड़े प्रोग्राम को खारिज नहीं किया है।

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब ने अभी परमाणु हथियार बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यह आकलन अमेरिकी कांग्रेस के उन सांसदों को भेजा गया है, जो ट्रंप प्रशासन और सऊदी अरब के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते की समीक्षा कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, सऊदी अरब की परमाणु हथियारों में संभावित रुचि नई बात नहीं है।

रियाद पहले कह चुका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो वह भी ऐसा करने पर विचार कर सकता है। 30 साल के समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब के नागरिक परमाणु ढांचे के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएंगी।