लाल सागर पर सऊदी अरब का अमाला याट क्लब: यूरोपीय पर्यटकों के लिए नया आलीशान गंतव्य

डिजिटल डेस्क, रियाद। सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर विविधता देने और पर्यटन से आय बढ़ाने के लिए लाल सागर के तट पर बेहद आलीशान 'अमाला याट क्लब' की शुरुआत की है।

इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों, खासकर यूरोपीय यात्रियों को आकर्षित करना और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस इस लग्जरी याट क्लब की अनुमानित लागत करीब 19 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। यह क्लब इतना विशाल और आधुनिक है कि यहां 130 मीटर तक लंबी 119 आलीशान सुपर-नौकाएं एक साथ रुक सकती हैं।

सऊदी अरब ने इसको विशेष रूप से यूरोप के उन पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाया है, जो सर्दियों के मौसम में किसी गर्म और आलीशान ठिकाने की तलाश में रहते हैं। अब यूरोपीय पर्यटकों को ठंड से बचने के लिए भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर पार करके कैरेबियाई द्वीपों तक जाने की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए लाल सागर का यह तट एक नया, पास और लग्जरी विकल्प बनकर उभरेगा।