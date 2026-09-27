कब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन बोले- कीव के हमले से शांति की संभावना बिगड़ रही; ताजा हमलों में 10 की मौत

डिजिटल डेस्क, कीव। रूस और यूक्रेन के युद्ध में शनिवार को 10 लोग मारे गए। इनमें से चार लोग रूस के हवाई हमलों में मारे गए। रूस ने यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में बैलेस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ग्लाइड बमों और जेट इंजन चालित ड्रोन से हमले किए। जबकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों में छह लोग मारे गए हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमीन पर युद्ध भी जारी है।

जंग पर दोनों देश के अलग-अलग रुख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन रूसी इलाकों पर हमले कर स्थिति को बिगाड़ रहा है और युद्ध को ज्यादा खूनखराबे वाला बना रहा है। इससे शांति के प्रयास को चोट पहुंच रही है। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस हर दिन अपने हमलों में पहले से ज्यादा बर्बरता कर रहा है जिसका खामियाजा निर्दोष लोग उठा रहे हैं।

यह युद्ध अन्य देशों में न फैले, इसके लिए विश्व समुदाय को रूस को कड़ा जवाब देना चाहिए। रूस के ताजा हमले कीव, खार्कीव, जपोरीजिया और ओडेसा पर हुए हैं। रूसी हमलों में दो महिलाएं जपोरीजिया के अपने घर में मारी गई हैं, सुमी में भी दो लोग मारे गए हैं।