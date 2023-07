वैगनर विद्रोह को लेकर जेलेंस्की ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा- अब उनमें पहले जितनी शक्ति नहीं रही

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुतिन हर चीज को नियंत्रित नहीं करते हैं। वैगनर का रूस में गहराई तक जाना और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना दिखाता है कि यह करना कितना आसान है। पुतिन क्षेत्रों में स्थिति को नियंत्रित नहीं करते हैं। जितनी शक्ति उनके पास हुआ करती थी वह सब ढह रही है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने ही लोगों पर नियंत्रण खो रहे हैं: जेलेंस्की

Your browser does not support the audio element.

कीव, एएनआई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि सशस्त्र वैगनर विद्रोह पर व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया 'कमजोर' थी। रूसी राष्ट्रपति अपने ही लोगों पर नियंत्रण खो रहे हैं। सीएनएन के अनुसार, पुतिन को पिछले महीने दो दशकों में अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा, जब वैगनर अर्धसैनिक समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने एक अल्पकालिक विद्रोह शुरू किया, दो रूसी शहरों में सैन्य सुविधाओं पर नियंत्रण का दावा किया और मास्को की ओर मार्च किया। सीएनएन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा, "हमने पुतिन की प्रतिक्रिया को देखा। यह कमजोर है।" सबसे पहले, हम देखते हैं कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं करते हैं। वैगनर का रूस में गहराई तक जाना और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना दिखाता है कि यह करना कितना आसान है। पुतिन क्षेत्रों में स्थिति को नियंत्रित नहीं करते हैं। जितनी शक्ति उनके पास हुआ करती थी, वह सब ढह रही है। कुछ रूसियों ने वैगनर सेनानियों की जय-जयकार की, क्योंकि प्रिगोझिन ने पुतिन के अधिकार के लिए अभूतपूर्व चुनौती का नेतृत्व किया। सीएनएन द्वारा सत्यापित वीडियो में 24 जून को वैगनर बॉस के वाहन के दक्षिणी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन से प्रस्थान करते समय भीड़ को जयकार करते हुए दिखाया गया है। सीएनएन के अनुसार, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि क्रेमलिन प्रिगोझिन के लिए समर्थन माप रहा था। उन्होंने दावा किया कि आधे रूस ने वैगनर बॉस और अर्धसैनिक समूह के विद्रोह का समर्थन किया।

Edited By: Achyut Kumar