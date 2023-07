Russia Ukraine War: कीव पर ड्रोन अटैक तो यूक्रेन ने भी दिया जवाब, मार गिराए रूस के 11 कामिकेज Drone

यूक्रेन ने जानकारी दी कि बुधवार रात को 11 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन की वायु सेना ने सोशल मीडिया जरिए जानकारी दि कि हमले में कुल 15 कामिकेज ड्रोन शामिल थे। कीव में हवाई हमले की चेतावनी दो घंटे से अधिक समय तक रही। इससे पहले यूक्रेन ने जानकारी रूसी हमलावर ड्रोन ने ओडेसा क्षेत्र में एक दक्षिणी बंदरगाह पर अनाज सुविधाओं को निशाना बनाया था।

कीव, एएफपी। रूस-यू्क्रेन युद्ध पर कब विराम लगेगा उसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। वहीं, नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। नाटो सदस्यों का मानना है कि यूक्रेन को तभी सदस्यता दी जा सकती है, जब गठबंधन में शामिल होने की सभी शर्तें पूरी होंगी। इसी बीच पिछले दो दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस द्वारा हमले हो रहे हैं। 11 रूसी ड्रोन को मार गिराया गया यूक्रेन ने दावा किया कि बुधवार रात को 11 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन की वायु सेना ने सोशल मीडिया जरिए जानकारी दि कि हमले में कुल 15 कामिकेज ड्रोन शामिल थे। उनमें से ग्यारह ड्रोन को मार गिराया गया। बता दें कि कामिकेज ड्रोन काफी ताकतवर है। इसे ईरान ने बनाया है और हाल ही में ये रूस को सप्लाई किया गया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त करने में माहिर है। ड्रोन हमले मे कई लोग हुए घायल मध्य यूक्रेन में चर्कासी क्षेत्र के गवर्नर इगोर टैबुरेट्स ने जानकारी दि कि एक ड्रोन के एक गैर-आवासीय इमारत से टकराने के बाद आग लगने से दो लोग घायल हो गए। घायलो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायु सेना द्वारा आगे जानकारी दी गई कि कीव के आसपास दुश्मन (रूसी ड्रोन) के सभी ठिकानों का पता लगा लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। कीव में हवाई हमले की चेतावनी दो घंटे से अधिक समय तक रही। इससे पहले यूक्रेन ने जानकारी रूसी हमलावर ड्रोन ने ओडेसा क्षेत्र में एक दक्षिणी बंदरगाह पर अनाज सुविधाओं को निशाना बनाया था।

Edited By: Piyush Kumar