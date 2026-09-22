VIDEO: अमेरिका के दौरा पर थे जेलेंस्की, रूस ने यूक्रेन के तेल ठिकानों पर कर दिया हमला

डिजिटल डेस्क, कीव। यूक्रेन के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रूस ने रात भर यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया। इन हमलों में तेल, गैस और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और चार लोगों की मौत हो गई।

रॉयटर्स के अनुसार, इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र में तेल और गैस के एक अहम ठिकाने को निशाना बनाया गया। मॉस्को ने दक्षिण-पूर्वी शहरों निप्रो, क्रिवी रिह और पावलोहराद में औद्योगिक ठिकानों पर भी हमले किए। वहीं, उत्तरी चेर्निहाइव क्षेत्र में ऊर्जा के एक ठिकाने पर हमले के कारण लगभग 1,00,000 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हवाई हमलों का यह ताजा दौर तब हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर थे।

कुछ दिन पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के ईंधन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से मोर्चे पर लड़ाई काफी हद तक रुकी हुई है, लेकिन हाल के महीनों में रूस ने अपना हवाई अभियान तेज कर दिया है। इसमें व्यवसायों और बंदरगाहों से लेकर लॉजिस्टिक्स हब तक के आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों पक्ष नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हैं।

यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र पर हमले गवर्नर ओलेक्जेंडर हंझा ने टेलीग्राम पर बताया कि रूसी सेना ने एक साथ निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के निप्रो, क्रिवी रिह और पावलोहराद में औद्योगिक उद्यमों को निशाना बनाया। यह क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां मशीन बनाने, स्टील बनाने और अन्य विनिर्माण उद्योग स्थित हैं।

हंझा ने कहा कि रूस ने चार जिलों में मिसाइलों, ड्रोनों और तोपखाने का इस्तेमाल किया, जिससे निप्रो में चार लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। एक व्यवसाय और गोदाम परिसर को भी भारी नुकसान पहुंचा।

यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि रूस के हमलों में अज्ञात संख्या में ओनिक्स एंटी-शिप और बैलिस्टिक मिसाइलें, चार क्रूज मिसाइलें और 212 ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमला किया इस बीच, यूक्रेन ने रूस के अंदर ठिकानों, जिनमें तेल रिफाइनरियां और बड़े ऑनलाइन रिटेलर शामिल हैं, के खिलाफ अपना ड्रोन अभियान तेज कर दिया है। स्थानीय गवर्नर ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोनों ने वोल्गा नदी के किनारे रूस के समारा इलाके में आम नागरिकों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। इस इलाके में तेल रिफाइनरियों सहित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल प्लांट मौजूद हैं।