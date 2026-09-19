रूस ने कीव पर मिसाइल दागी, रूसी परमाणु संयंत्र पर यूक्रेन का हमला

एपी, कीव। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के जीटोमीर इलाके पर हवाई हमला किया। इस हमले में दो लोग मारे गए और दो घायल हुए हैं। हमले में कई गोदामों में आग लग गई। इन गोदामों में रखी वस्तु के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है।

इसके अतिरिक्त खार्कीव में इलेक्ट्रिक ट्रेन पर रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और छह घायल हुए हैं। जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के कुर्स्क इलाके में स्थित परमाणु संयंत्र का कूलिंग टावर क्षतिग्रस्त हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि इस हमले में संयंत्र में आग नहीं लगी है और वह पूर्ववत कार्य कर रहा है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रूस ने गुरुवार-शुक्रवार की रात 629 हमलावर यूक्रेनी ड्रोन आकाश में ही नष्ट किए। इनमें से 350 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए मास्को की ओर जा रहे थे।

शुक्रवार शाम यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल हमला किया लेकिन उसमें हुए नुकसान जानकारी नहीं मिल सकी है। रूस के अन्य हमलों में यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर 10 लोगों के घायल होने की सूचना है।

इसके अतिरिक्त रूसी हमले में जपोरीजिया में शापिंग काम्प्लेक्स बर्बाद हो गया और उसमें आग लग गई। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है।

रूसी हमले के दौरान यूक्रेन में व्यापक यौन हिंसा

रूसी हमले के दौरान यूक्रेन में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हुई और महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं हुईं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सामने आई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार 2022 से अभी तक 1004 घटनाओं की पुष्टि हुई है। इनमें से 89 प्रतिशत घटनाओं के लिए रूसी सैन्य बल या सहयोगी बल के जवान जिम्मेदार मिले हैं, शेष घटनाओं को यूक्रेनी लोगों ने ही अंजाम दिया।