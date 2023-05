कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच 14 महीनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए हमलों को अंजाम दे रही हैं। इसी बीच रूसी सेना ने बुधवार (3 मई) को यूक्रेन के साउथ खेरसॉन के इलाके में हमला किया। इस हमले में यूक्रेन के 21 लोगों की जान चली गई। वहीं 48 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए है। इसके अलावा, यूक्रेनी वायु रक्षा ने कहा कि उन्होंने 24 में से 18 कामीकेज़ रूसी ड्रोन को मार गिराया।

रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने कहा कि हमले में एक रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, घर, हार्डवेयर स्टोर, सुपरमार्केट और एक गैस स्टेशन बुरी तरह से ध्वस्त हो गया।

The world needs to see and know this.

A railway station and a crossing, a house, a hardware store, a grocery supermarket, a gas station - do you know what unites these places? The bloody trail that 🇷🇺 leaves with its shells, killing civilians in Kherson and Kherson region.

As… pic.twitter.com/oZqyxlLiBo