यूक्रेन: रिहायशी इमारत और मेट्रो स्टेशन पर रूस ने की एयरस्ट्राइक, 1 महिला की मौत; 3 घायल 

डिजिटल डेस्क, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने देर रात एयरस्ट्राइक की। इस हमले में शहर के एक मेट्रो स्टेशन, एक 25 मंजिला आवासीय इमारत और एक चिकित्सा केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

रॉयटर्स के अनुसार, रूसी हमलों से राजधानी में नागरिक बुनियादी ढांचे को खतरा जारी रहने के बीच, क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर एक बयान में हताहतों और नुकसान की पुष्टि की। यह हमला युद्ध का राजनयिक समाधान खोजने के वैश्विक प्रयासों के दौरान हुआ है, जिसकी शुरुआत 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण से हुई थी।

अमेरिका द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने के बाद हुआ हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला अमेरिका द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के तुरंत बाद हुआ है। यह खुफिया जानकारी यूक्रेनी सेना को रूस से आने वाले मिसाइल हमलों का पता लगाने और उनसे निपटने की तैयारी करने में मदद करती है, जिससे तेजी से बढ़ते खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी मिलती है।