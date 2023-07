Rome: मिलान के रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग, 6 लोगों की दर्दनाक मौत; 80 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल

Rome News मिलान के एक रिटायरमेंट होम में भीषण आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई और 81 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस आग कांड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों की बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की।

मिलान के एक रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग

रोम, रायटर्स। मिलान में एक सेवानिवृत्ति गृह में आग लगने से छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इतालवी समाचार एजेंसियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। 81 लोग गंभीर रूप से घायल, 6 की मौत एएनएसए समाचार एजेंसी ने कहा कि आग गुरुवार को स्थानीय समयानुसार लगभग 11.20 पर लगी। बताया जा रहा है कि फायर फाइटर्स घटनास्थल पर मौजूद थे। क्षेत्रीय आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि इस हादसे में 81 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। साथ ही, बताया जा रहा है कि इस हादसे में छह लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। घटना के कारणों का नहीं लगा पता घटना के कारण मौके पर तुरंत अफरा-तफरी मच गई और हर तरफ चीख-पुकार मचने लगी। स्थानीय लोगों ने सेवानिवृत्ति गृह में फंसे लोगों को फंसाने की कोशिश की और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। फिलहाल, इस घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है।

