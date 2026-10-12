रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, मैक्रोइकॉनॉमिक्स में योगदान के लिए हुए सम्मानित

डिजिटल डेस्क, स्टॉकहोम। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को स्टॉकहोम में दोनों अर्थशास्त्रियों को 'मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबलाइजेशन' (समष्टि-आर्थिक स्थिरीकरण) के माइक्रोइकॉनॉमिक आधारों पर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है।

अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड की रिसर्च से यह समझने में मदद मिली कि आम लोगों के खर्च और कंपनियों के फैसले पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार, जिसे आधिकारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की याद में बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज कहा जाता है, इस साल की नोबेल पुरस्कार श्रृंखला की अंतिम घोषणा थी। पिछले सप्ताह चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों का एलान किया गया था। अर्थशास्त्र पुरस्कार का इतिहास अर्थशास्त्र के पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल 19वीं सदी के प्रसिद्ध स्वीडिश व्यवसायी और रसायनज्ञ थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और मूल पांच नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी।