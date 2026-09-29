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'गुजारा करना मुश्किल', तुर्किए में पेंशनर्स का विरोध प्रदर्शन; रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर दी जान

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:26 PM (IST)

तुर्किए में पेंशन को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी अली सेकेरोग्लू ने खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौत हो गई।

रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने विरोध प्रदर्शन के बीच खुद को गोली मारकर दी जान (फोटो-सोशल मीडिया)

रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने विरोध प्रदर्शन के बीच खुद को गोली मारकर दी जान (फोटो-सोशल मीडिया)

डिजिटल डेस्क, अंकारा। तुर्किए में पिछले हफ्ते एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने देश की न्यायिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बाहर पेंशन को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान खुद को गोली मार ली।

रिटायर्ड पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। तुर्किए मीडिया के मुताबिक, मरने वाले व्यक्ति की पहचान अली सेकेरोग्लू के तौर पर हुई है, जो कि 60 साल के थे। यह घटना 25 सितंबर को अंकारा में एक प्रदर्शन के दौरान हुई, जो देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा था।

रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली

खबरों के मुताबिक, उनके दो बेटे बेरोजगार थे, जिससे रहने-सहने का खर्च और बढ़ गया था। इंटेलीन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने भीड़ को बताया कि वह हाल ही में हुए पोते/पोती के जन्म का जश्न मनाने के लिए सोने का पारंपरिक सिक्का भी नहीं खरीद पाए।

तुर्की का झंडा ओढ़े हुए, उस पुलिसकर्मी ने एक पोस्टर पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, 'पैसे के लिए नहीं, बल्कि हमारी इज्जत के लिए।'

थोड़ी देर बाद, उन्होंने आस-पास खड़े लोगों को अपने पास न आने की चेतावनी दी और अपनी सर्विस गन निकालकर सिर में गोली मार ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेकेरोग्लू को गाजी यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिसकर्मी का आखिरी संदेश

अपनी जान देने से कुछ घंटे पहले, सेकेरोग्लू ने अपने फेसबुक पेज पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने साथी पेंशनभोगियों से विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी।

उन्होंने लिखा, 'एकता में ही शक्ति है। आइए, सम्मान के साथ जीने और गुजारा करने के अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आवाज उठाएं। हे ईश्वर, आप हमारे अंदर की पुकार सुनते हैं। जो लोग हमारे देश और हम पर शासन करते हैं, वे भी इसे सुनें।'

पेंशन से नहीं हो पा रहा था गुजारा

रिटायर्ड पुलिसकर्मी अली सेकेरोग्लू को अपनी पेंशन से गुजारा करने में काफी मुश्किल हो रही थी। वे सरकार से लगातार रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के लिए भी पेंशन में इजाफा करने की मांग कर रहे थे।

तुर्किए में पेंशन पाने वाले लोग बेहतर आर्थिक हालात की मांग कर रहे हैं और उन्होंने 2023 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सभी के लिए बढ़ोतरी की भी मांग की थी, जिसे सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में शामिल नहीं किया गया।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें दिख रहा है कि जब उनके साथी और यूनियन के प्रतिनिधि एक संयुक्त प्रेस बयान देने की तैयारी कर रहे थे, तब सेकेरोग्लू ने पास खड़े लोगों की ओर मुड़कर गुजारा करने में आ रही मुश्किलों और अपने परिवार की बढ़ती आर्थिक तंगी के बारे में बात की।

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