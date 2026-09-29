प्यूर्टो रिको के पास समंदर में नाव पलटी: 2 की मौत, 40 से ज्यादा लोग रेस्क्यू; दर्जनों अब भी लापता

डिजिटल डेस्क, सैन जुआन। प्यूर्टो रिको के पश्चिमी समुद्री तट के पास सोमवार को प्रवासियों से भरी एक अनधिकृत नाव दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। अमेरिकी तटरक्षक बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक कम से कम 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं।

जीवित बचे लोगों के अनुसार नाव में करीब 60 लोग सवार थे, जिसके चलते कई अन्य लोगों के लापता होने की आशंका है। सोमवार देर शाम तक राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। नाव पर चले चाकू और मची भगदड़ अमेरिकी तटरक्षक बल के अनुसार, यह हादसा रविवार देर रात हुआ। नाव पर सवार यात्रियों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसमें कुछ लोग माछेते (बड़ा धारदार चाकू) के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हिंसा के बाद जान बचाने के डर से नाव में सवार लोग बिना लाइफ जैकेट के ही गहरे पानी में कूद पड़े, जिसके चलते नाव अनियंत्रित होकर पलट गई।

12 घंटे तक पानी में फंसे रहे प्रवासी जिंदा बचे प्रवासियों ने बताया कि वे हादसों के बाद करीब 12 घंटे से अधिक समय तक पानी में फंसे रहे। सोमवार दोपहर को मोना द्वीप के पास से गुजर रही एक नौका की नजर जब इन लोगों पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और मौके से चार लोगों को पानी से निकाला।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नाव में सवार लोग किस देश के नागरिक थे। अमेरिकी तटरक्षक बल की प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। भागकर कर रहे थे जोखिम भरा सफर कैरिबियाई क्षेत्र में हैती और डोमिनिकन गणराज्य वाले हिस्पेनियोला द्वीप से गरीबी और हिंसा से परेशान होकर लोग अक्सर खतरनाक मोना पैसेज के रास्ते प्यूर्टो रिको और अन्य द्वीपों की ओर रुख करते हैं। अक्सर कामचलाऊ और ओवरलोडेड नावों के जरिए किए जाने वाले इस तरह के सफर में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि हैती में गिरोहबंद हिंसा के चलते स्थिति बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, हैती में इस साल जनवरी से जून के बीच 3,050 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और रिकॉर्ड 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस के करीब 70 फीसदी हिस्से पर सशस्त्र गिरोहों का कब्जा है।