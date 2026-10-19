इक्वाडोर में प्रार्थना सभा के दौरान क्रूस गिरने से पादरी की मौत, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, क्विटो (इक्वाडोर)। दक्षिण-पश्चिमी इक्वाडोर में शाम की प्रार्थना करा रहे एक रोमन कैथोलिक पादरी पैट्रिसियो सांचेज की चर्च में उनके पीछे दीवार पर लगा क्रूस गिरने से मृत्यु हो गई। इस प्रार्थना सभा का इंटरनेट मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जा रहा था।

राजधानी क्विटो से 265 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित तटीय शहर ग्वायाकिल में परपेतुओ सोकोरो चर्च के पादरी पैट्रिसियो सांचेज शनिवार शाम को प्रार्थना करा रहे थे। पादरी के सिर पर गिरा क्रूस प्रार्थना सभा के वीडियो में दिखता है कि इस दौरान पादरी के पीछे दीवार पर लगा भारी क्रूस उखड़कर उनके सिर पर गिर पड़ा। वीडियो से ऐसा नहीं लगा कि उन्हें क्रूस गिरता हुआ दिखाई दिया।