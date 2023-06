बालेश्वर रेल दुर्घटना पर पोप फ्रांसिस ने जताया दुख, बोले- भगवान मृतकों की आत्मा को अपने चरणों में दें जगह

वेटिकन सिटी, एएनआई। पोप फ्रांसिस ने रविवार को भारत में दो जून को हुई ट्रेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना भारत में इस सप्ताह हुई ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए जाती है। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि शुक्रवार ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण रेल हादसे में अबतक 288 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक हजार से अधिक लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा, "मेरी प्रार्थना भारत में शुक्रवार यानी 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए जाती है। मैं घायलों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान सभी मृतकों की आत्मा को अपने चरणों में जगह प्रदान करें।"

Pope Francis condoles the loss of life in the #BalasoreTrainAccident

"My prayer go to the many victims of the train accident that occurred two days ago (June 2) in India. I express my closeness to the injured and their families. May the Heavenly Father welcome the souls of the… pic.twitter.com/DASj1HAlsv