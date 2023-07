पोलैंड के पॉज्नान शहर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस का कहना है कि पॉज्नान में हुई गोलीबारी में दो लोग मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गोलीबारी शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई थी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा दो लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई।

Poland Firing: पोलैंड के पॉज्नान शहर में गोलीबारी, दो लोगों की मौत; जांच में जुटी पुलिस (फोटो प्रतिकात्मक)

वारसॉ, एपी। पोलैंड के पॉज्नान शहर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस का कहना है कि पॉज्नान में हुई गोलीबारी में दो लोग मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये गोलीबारी शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने घटना पर जारी किया बयान पॉज्नान पुलिस के प्रवक्ता आंद्रेज बोरोवियाक ने कहा कि यह घटना रविवार को पॉज्नान ओल्ड टाउन में सेंट मार्टिन स्ट्रीट के पास स्थित होटल रेस्टोरेंट गार्डन में हुई, जो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय जगह है। गोलीबारी में दो लोगों की हुई मौत बोरोवियाक ने कहा कि दो लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। वे लोग पॉज्नान के निवासी थे, जिनकी उम्र 30 और 31 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को यकीन है कि घटना के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच क्या संबंध था। मामले की जांच में जुटी पुलिस वहीं, स्थानीय अखबार ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। हालांकि, अखबार ने गवाहों की पहचान नहीं की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

Edited By: Mohd Faisal