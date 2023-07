PM Visit To UAE: अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी, नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप CEO से की मुलाकात

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने उनका स्वागत किया। अबू धाबी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सीओपी 28 यूएई के अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओ से मुलाकात की।

अबू धाबी पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सीओपी 28 यूएई के अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओ डॉ. सुल्तान अल जाबेर के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान डॉ. जाबेर ने प्रधानमंत्री को आगामी सीओपी-28 के बारे में जानकारी दी। साथ ही, पीएम ने यूएई की सीओपी-28 की अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। पीएम ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयासों और पहलों पर भी प्रकाश डाला है।

#WATCH | Abu Dhabi: PM Narendra Modi meets Dr Sultan Al Jaber, President-designate of COP 28 UAE and Group CEO of Abu Dhabi National Oil Company.

हवाई अड्डे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी की देश की आधिकारिक यात्रा से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा ने कल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग प्रदर्शित किए।

स्वागत पर आभार व्यक्त करते हुए, पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया, "आज हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस एचएच शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का आभारी हूं।"

Grateful to Crown Prince HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan for welcoming me at the airport today.