PM मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, राष्ट्रपति सिसी ने ‘ऑर्डर ऑफ द नाइल’ से किया सम्मानित

काहिरा (मिस्र), एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को काहिरा में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द नाइल’ से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया।

#WATCH | Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi confers PM Narendra Modi with 'Order of the Nile' award, in Cairo



'Order of the Nile', is Egypt's highest state honour.

समझौता ज्ञापन पर दोनों नेताओं ने किए हस्ताक्षर

इससे पहले दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने काहिरा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

#WATCH | PM Narendra Modi and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi sign an MoU, in Cairo

पीएम मोदी ने दी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने अल-हकीम मस्जिद का भी दौरा किया था।