PM Modi France Visit LIVE : पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति मैक्रों से करेंगे मुलाकात

पेरिस, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई (गुरुवार ) को अपने दो दिवसीय दौरे के तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। पीएम का विमान पेरिस के ओरली हवाई अड्डे पर उतर गया है। आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार शाम के करीब 7:30 बजे पीएम मोदी सीनेट पहुंचेंगे। इस दौरान वह सीनेट के अध्यक्ष गेराड लार्चर से मुलाकात करेंगे।

