ब्रुनेई पहुंचे पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस हाजी ने किया स्वागत; बच्ची ने लिया ऑटोग्राफ

पीएम मोदी ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, उन्होंने लिखा, अगले दो दिनों में ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर का दौरा करेंगे। इन देशों में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान, उनके साथ भारत के संबंधों को और गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत-ब्रुनेई दारुस्सलाम राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं।

#WATCH | Bandar Seri Begawan, Brunei: As he arrives at a hotel, Prime Minister Narendra Modi interacts with a child who presented him with his sketch and also gives her his autograph. pic.twitter.com/CYVxjkIxEZ