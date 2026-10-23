ICC द्वारा वांछित सीनेटर पर फिलीपींस ने घोषित किया इनाम, मानवता के खिलाफ अपराध का है आरोप

डिजिटल डेस्क, मनीला। फिलीपींस के अधिकारियों ने शुक्रवार को देश के एक भगोड़े सीनेटर को गिरफ्तार कराने के लिए 787,000 अमेरिकी डॉलर के भारी-भरकम इनाम की घोषणा की है। इस सीनेटर की गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जारी किया गया है।

सीनेटर पर पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के कार्यकाल में नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए गए खूनी अभियानों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का गंभीर आरोप है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के अनुसार, 64 वर्षीय सीनेटर रोनाल्ड डेला रोजा (जिन्हें ‘बटो’ के नाम से भी जाना जाता है) पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के अप्रत्यक्ष सह-साजिशकर्ता रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति दुतेर्ते को भी पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान में वे ड्रग्स के खिलाफ युद्ध से जुड़े मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

सीनेटर डेला रोजा फरार सीनेटर डेला रोजा आखिरी बार बीते मई महीने में फिलीपींस की सीनेट में कुछ समय के लिए नजर आए थे। हालांकि, नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सार्वजनिक किए जाने के बाद से वे भूमिगत हो गए और पुलिस की पहुंच से दूर हैं।

डेला रोजा वही शख्स हैं जिन्हें साल 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश का पहला राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख नियुक्त किया था। दुतेर्ते द्वारा शुरू किए गए कठोर ड्रग्स विरोधी अभियानों को देश भर में लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी डेला रोजा के कंधों पर ही थी।

बाद में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वे जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बने और साल 2019 में चुनाव जीतकर सीनेट पहुंचे। हत्याओं के आंकड़ों पर विवाद पूर्व राष्ट्रपति दुतेर्ते के कार्यकाल के दौरान चलाए गए इन विवादास्पद अभियानों में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर विभिन्न आंकड़े सामने आते हैं। फिलीपींस राष्ट्रीय पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि यह खौफनाक आंकड़ा 30,000 तक पहुंच सकता है।

हालांकि, दुतेर्ते और डेला रोजा दोनों ही हमेशा से बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों को मारने यानी एक्स्ट्राज्यूडीशियल किलिंग्स के सीधे आदेश देने के आरोपों से इनकार करते आए हैं। ICC के गोपनीय वारंट, जो मूल रूप से पिछले साल नवंबर में जारी किया गया था, के मुताबिक, डेला रोजा पर जुलाई 2016 से अप्रैल 2018 के बीच कम से कम 32 लोगों की हत्या के मामलों में संलिप्तता का आरोप है।

सरकार ने दी सख्त चेतावनी गृह सचिव जॉनविक रेमुल्ला ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेला रोजा की गिरफ्तारी के लिए इनाम का एलान किया। उन्होंने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर देश के दक्षिणी हिस्से में इस फरार सीनेटर की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

अधिकारी लगातार उनसे शांतिपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे हैं ताकि किसी भी हिंसक टकराव को टाला जा सके। गृह सचिव ने कहा, हमने उन्हें फिलीपींस गणराज्य के एक सीनेटर के रूप में पूरा सम्मान दिया, लेकिन वे छिपकर केवल अपनी कायरता दिखा रहे हैं। अब सख्ती दिखाने और उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने का समय आ गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डेला रोजा को अब हथियारबंद और खतरनाक माना जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक वरिष्ठ जनरल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि पकड़े जाने के बाद डेला रोजा को सीधे ICC के हवाले कर दिया जाएगा।

दुतेर्ते का भी चल रहा मामला बता दें कि छह साल के अपने विवादित और आक्रामक कार्यकाल के बाद 2022 में सत्ता छोड़ने वाले रोड्रिगो दुतेर्ते को पिछले साल मार्च में मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ICC के वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें नीदरलैंड भेज दिया गया, जहां 30 नवंबर से हेग की अदालत में उनके खिलाफ मुख्य मुकदमा शुरू होना है।