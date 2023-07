यूरोप इस समय गर्मी की मार झेल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी यूरोप में हफ्ते के अंत में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के ग्रेनाडा प्रांत के लोजा गांव में सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

यूरोप में गर्मी से बेहाल हुए लोग, सेर्बेरस हीटवेव से बचने के लिए लोगों ने शरीर पर लगाई काली मिट्टी

बेलग्रेड, एजेंसी। यूरोप इस समय गर्मी की मार झेल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी यूरोप में हफ्ते के अंत में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। वहीं, दूसरी तरफ स्पेन के ग्रेनाडा प्रांत के लोजा गांव में सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हीटवेव के कारण गुरुवार को बाल्कन के कई हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस (104 फ़ारेनहाइट) से अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जिसके कारण यूरोप में भी भीषण गर्मी हो रही है। क्रोएशिया में, 20 वाहनों और तीन विमानों के साथ 56 अग्निशामकों ने सिबेनिक के एड्रियाटिक शहर के पास तेज दक्षिणी हवाओं के कारण तेजी से फैल रही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए कई दिनों तक संघर्ष किया। देश के एड्रियाटिक रिसॉर्ट निन में, समुद्र तट पर जाने वाले दर्जनों लोगों ने खुद के शरीर पर मोटी काली मिट्टी लगाई और अपने शरीर को ढक लिया। माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण और एक प्रभावी सनस्क्रीन है। स्लोवाकिया के एक पर्यटक, जिसने अपना नाम जोसेफ बताया, ने कहा कि यह (कीचड़) निश्चित रूप से सनस्क्रीन से बेहतर है, मुझे लगता है कि यह सुरक्षा कारक बहुत बेहतर है। मोंटेनेग्रो, बोस्निया और सर्बिया में मौसम विज्ञानियों और डॉक्टरों ने लोगों को घर के अंदर रहने या बाहर निकलने पर खूब तरल पदार्थ पीने की चेतावनी दी है। अगले सप्ताह पूरे क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

