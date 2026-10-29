स्पेन में हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर से 68 लोगों की मौत, देशभर में फैला आक्रोश: परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग

डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया है। इस हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन हुए और परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते के इस्तीफे की मांग उठने लगी है।

बुधवार को मैड्रिड से सेविले जा रही रेनफे की हाई-स्पीड ट्रेन एक खड़ी इरियो ट्रेन से जा टकराई। हादसा उरदा के पास हुआ। परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने बताया कि मैड्रिड और सेविले के बीच 63 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रेल सुरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी के कारण ट्रेनें स्वतः रुक गई थीं। इसके बाद राज्य के रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रबंधक अडिफ ने सिस्टम का मैनुअल नियंत्रण लिया और लाल सिग्नल के बावजूद रेनफे ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। मंत्री ने इस गलत आदेश को अकथनीय बताया।

स्पेनिश ट्रेड यूनियन सीएसआईएफ ने परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। यूनियन ने आरोप लगाया कि मंत्री जिम्मेदारी लेने के बजाय एक रेलवे अधिकारी को बलि का बकरा बना रहे हैं। यूनियन ने सितंबर में ही अडिफ में अत्यधिक काम के घंटों को लेकर चेतावनी दी थी।

मैड्रिड में बुधवार रात परिवहन मंत्रालय के बाहर करीब 500 प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने पुलिस पर बोतलें और फ्लेयर फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने छोड़ो!, अपराधी और भ्रष्टाचार मारता है जैसे नारे लगाए।