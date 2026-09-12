भीषण ट्रेन हादसा: फ्रांस में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, 44 यात्री घायल; एक गंभीर

एपी, पेरिस। फ्रांस के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार शाम एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 44 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

फ्रांसीसी अधिकारियों और रेलवे कंपनी एसएनसीएफ के अनुसार, यह हादसा शाम करीब 7:30 बजे (स्थानीय समय) नॉर्मंडी क्षेत्र में रूआं और कां शहरों के बीच हुआ। ट्रेन क्लेओन कस्बे के पास पटरी से उतर गई। ट्रेन में करीब 180 यात्री सवार थे।