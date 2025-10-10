काबुल में देर रात पाकिस्तानी सेना ने किए हवाई हमले, टीटीपी चीफ के ठिकानों को बनाया निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार दी रात दो जोरदार धमाके सुनाई दिए, जिससे वहां अपरा-आफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान की राजधानी में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर शहर के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने काबुल में पाकिस्तान तालिबान के नूर वाली महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है। वहीं महसूद ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह सुरक्षित है और जो कुछ भी खबरें चल रही हैं वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया पर मिली खबरों के मुताबिक काबुल में धमाकों के बीच ड्रोन उड़ने दिखाई दिए।

काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई- जबीउल्लाह अफगानिस्तान के अधिकारियों ने शहर के ऊपर असामान्य हवाई गतिविधि की पुष्टि की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया, "काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, घटना की जांच चल रही है, अभी तक किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।"