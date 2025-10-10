काबुल में देर रात पाकिस्तानी सेना ने किए हवाई हमले, टीटीपी चीफ के ठिकानों को बनाया निशाना
काबुल में देर रात पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले किए, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हमले टीटीपी नेताओं और लड़ाकों के ठिकानों पर केंद्रित थे। पाकिस्तानी सेना ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कार्रवाई हाल ही में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया है। इस घटना से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार दी रात दो जोरदार धमाके सुनाई दिए, जिससे वहां अपरा-आफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान की राजधानी में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर शहर के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया है।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने काबुल में पाकिस्तान तालिबान के नूर वाली महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है। वहीं महसूद ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह सुरक्षित है और जो कुछ भी खबरें चल रही हैं वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया पर मिली खबरों के मुताबिक काबुल में धमाकों के बीच ड्रोन उड़ने दिखाई दिए।
काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई- जबीउल्लाह
अफगानिस्तान के अधिकारियों ने शहर के ऊपर असामान्य हवाई गतिविधि की पुष्टि की। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया, "काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, घटना की जांच चल रही है, अभी तक किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।"
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को हमलों में विशेष रूप से निशाना बनाया गया हो सकता है। उनके मारे जाने की आशंका है।
अज्ञात विमानों ने कई जगहों पर हमले किए- स्थानीय
काबुल के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अज्ञात विमानों ने कई जगहों पर हमले किए, और शहर के मध्य और उत्तरी जिलों में भारी धमाकों से लोग जाग गए। कई रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि हवाई हमलों के दौरान नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट और पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि हमलों के बाद काबुल के ऊपर लड़ाकू विमान देखे गए।
