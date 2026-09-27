पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव, घुसपैठ के बाद 28 लड़ाके ढेर; गुलिस्तान सेक्टर में हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क, काबुल। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान से पूर्वी अफगानिस्तान में घुसने के बाद 28 लड़ाके मारे गए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उनमें से ज्यादातर अफगान सुरक्षाबल के पूर्व सदस्य थे।

यह घटनाक्रम डूरंड लाइन के पास गुलिस्तान सेक्टर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ने की खबरों के कुछ दिनों बाद सामने आया है। ताजा तनाव में कई तालिबान सदस्यों के मारे जाने की भी खबर है।