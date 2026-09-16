सुबह की नींद खुली और नौकरी चली गई: ऑरेकल के एक ईमेल ने छीन ली सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी-रोटी
ऑरेकल ने 14 सितंबर को फिर से नौकरियों में कटौती शुरू की। प्रभावित कर्मचारियों को सुबह करीब 6 बजे कंपनी ...और पढ़ें
HighLights
कई कर्मचारियों ने बताया कि अच्छे प्रदर्शन रेटिंग वाले भी छंटनी में शामिल हुए
कंपनी ने कर्मचारियों का आभार जताया गया और सेवरेंस पैकेज का जिक्र किया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेक दिग्गज ऑरेकल ने 14 सितंबर को फिर से नौकरियों में कटौती शुरू की। प्रभावित कर्मचारियों को सुबह करीब 6 बजे कंपनी की ओर से ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि उनकी भूमिका समाप्त कर दी गई है और आज उनका आखिरी वर्किंग डे है।
यह प्रक्रिया मार्च में हुई छंटनी की तरह ही रही। करीब सुबह 4 बजे (ईस्टर्न टाइम) लॉगिन काम करना बंद हो गए, 5 से 5:30 बजे के बीच स्लैक अकाउंट डिसकनेक्ट हुए और ऑफिस के बैज भी फेल हो गए। इसके बाद 6 बजे वह ईमेल आया, जिसका कर्मचारियों को निकालने की बात कही गई थी।
ईमेल में क्या लिखा था?
ईमेल में कहा गया कि हम आपके पद के संबंध में कुछ कठिन खबर साझा कर रहे हैं। ऑरेकल की मौजूदा व्यावसायिक जरूरतों पर विचार करने के बाद, हमने व्यापक संगठनात्मक बदलाव के हिस्से के रूप में आपकी भूमिका समाप्त करने का निर्णय लिया है। नतीजतन, आज आपका आखिरी वर्किंग डे है।
कर्मचारियों से आभार जताया गया और सेवरेंस पैकेज का जिक्र किया गया। उन्हें व्यक्तिगत ईमेल पता देने को कहा गया क्योंकि कंप्यूटर, ईमेल और फाइलों तक पहुंच जल्द बंद कर दी जाएगी।
कौन-कौन प्रभावित?
रेडिट पर कर्मचारियों ने बताया कि ओसीआई सिक्योरिटी, सीआई/सीडी, एंटरप्राइज इंजीनियरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, फ्यूजन, नेटसूट सेल्स, कस्टमर सक्सेस सर्विसेज, ऑरेकल हेल्थ, एचआर टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर कंप्लायंस जैसे विभाग प्रभावित हुए। स्लैक में सुबह के दौरान करीब 3,000 से 4,000 सदस्यों की कमी देखी गई।
कई कर्मचारियों ने बताया कि अच्छे प्रदर्शन रेटिंग वाले भी छंटनी में शामिल हुए। एक कर्मचारी को चार साल की सर्विस पर सात हफ्ते का सेवरेंस मिला।
भारत में भी कटौती की आशंका
अमेरिका में यह दौर कुछ घंटों में पूरा हो गया। कर्मचारियों का अनुमान है कि भारत डेवलपमेंट सेंटर में भी 3,000 से 4,000 कटौती हो सकती है, जबकि कस्टमर सपोर्ट में करीब 30 फीसदी कटौती की संभावना है।
पुनर्गठन का खर्च बढ़ा
ऑरेकल ने शुक्रवार को बताया कि फिस्कल 2026 के पुनर्गठन खर्च में करीब 700 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल अनुमान 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कंपनी ने कुछ कार्यों में एआई अपनाने को भी कारण बताया। वित्त वर्ष में पहले ही 21,000 नौकरियां कम हो चुकी हैं और कर्मचारियों की संख्या करीब 1,41,000 रह गई है।