उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों से आए 1399 भूकंप, आस-पास की आबादी पर संकट; रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों से उसके मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल के आसपास भूकंपों में बढ़ोतरी हुई हो सकती है। ...और पढ़ें
HighLights
वैज्ञानिकों ने 2008 से 2025 तक के भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण किया
वैज्ञानिकों ने माउंट मंटाप के आसपास 1,399 भूकंप दर्ज किए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों से उसके मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल के आसपास भूकंपों में बढ़ोतरी हुई हो सकती है। यह गतिविधि 2017 में देश के आखिरी परीक्षण के सालों बाद भी जारी है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इन भूकंपों की संख्या और ताकत समय के साथ बढ़ रही है।
वैज्ञानिकों ने 2008 से 2025 तक के भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण किया। उन्होंने माउंट मंटाप के आसपास 1,399 भूकंप दर्ज किए। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच इसी पहाड़ पर छह भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। यह निष्कर्ष असामान्य है क्योंकि परमाणु विस्फोटों से जुड़े भूकंप आमतौर पर परीक्षण के सालों बाद बढ़ते नहीं रहते।
कब शुरू हुई गतिविधि
क्षेत्र में पहला भूकंप 2013 में दर्ज हुआ, जब उत्तर कोरिया ने अपना तीसरा परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद के सालों में बहुत कम भूकंप आए। लेकिन 2017 में देश के छठे और सबसे बड़े परमाणु परीक्षण के बाद स्थिति बदल गई।
अध्ययन के लेखकों के अनुसार, 2017 तक भूकंपीय गतिविधि बहुत कम थी। छठे और सबसे बड़े विस्फोट के बाद इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।
2017 के परीक्षण से 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इससे संभवतः सुरंग ढह गई और पहाड़ की चोटी का आकार करीब 3 मीटर बदल गया।
क्यों बढ़ रहे हैं भूकंप
शोधकर्ताओं का मानना है कि 2017 के विस्फोट के बाद माउंट मंटाप के नीचे की जमीन अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौटी। कम से कम दो पुराने फॉल्ट सक्रिय हो गए।
विस्फोट से पहाड़ के अंदर पुरानी, निष्क्रिय दरारें फिर से सक्रिय हो गईं। साथ ही नई दरारें बनीं, जिनमें पानी भर गया। इस पानी के दबाव (पोर प्रेशर) से चट्टानें एक-दूसरे पर फिसल रही हैं, जिससे छोटे-छोटे भूकंप आ रहे हैं।