उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों से आए 1399 भूकंप, आस-पास की आबादी पर संकट; रिपोर्ट में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों से उसके मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल के आसपास भूकंपों में बढ़ोतरी हुई हो सकती है। यह गतिविधि 2017 में देश के आखिरी परीक्षण के सालों बाद भी जारी है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इन भूकंपों की संख्या और ताकत समय के साथ बढ़ रही है।

वैज्ञानिकों ने 2008 से 2025 तक के भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण किया। उन्होंने माउंट मंटाप के आसपास 1,399 भूकंप दर्ज किए। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच इसी पहाड़ पर छह भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। यह निष्कर्ष असामान्य है क्योंकि परमाणु विस्फोटों से जुड़े भूकंप आमतौर पर परीक्षण के सालों बाद बढ़ते नहीं रहते।

कब शुरू हुई गतिविधि क्षेत्र में पहला भूकंप 2013 में दर्ज हुआ, जब उत्तर कोरिया ने अपना तीसरा परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद के सालों में बहुत कम भूकंप आए। लेकिन 2017 में देश के छठे और सबसे बड़े परमाणु परीक्षण के बाद स्थिति बदल गई।